Inédit "8 rue de l'humanité" sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 2 juillet 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "8 rue de l'humanité" réalisé par Dany Boon et sorti en 2021 sur Netflix sera diffusé sur TF1 à 21:10 ce 2 juillet 2023 dans Ciné Dimanche.

L'histoire en quelques lignes...

En raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement, les rues de Paris sont désertées.

Alors que la population parisienne fuit en province, sept familles restent dans leur immeuble situé au 8 rue de l’Humanité dans le 11ème arrondissement. Dans l'immeuble se trouve notamment une patronne de bistro, un scientifique ambitieux s'acharnant à trouver un vaccin, un hypocondriaque et sa femme avocate qui tente de concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, un coach sportif commençant à prendre du poids et sa compagne enceinte de 7 mois qui fait le buzz avec une chanson anti-Covid. Il y a également un self-made man ayant réussi dans les affaires mais découvre que son fils âgé de 8 ans a un niveau scolaire bien meilleur que lui. Enfin, le concierge de l’immeuble dont la femme est hospitalisée atteinte de la Covid.

Ce confinement va faire redécouvrir la vie en communauté : deux enfants vont tomber amoureux, les adultes vont connaitre des joies et des angoisses, se découvrir, se rapprocher, se disputer et se réconcilier.