"Les visiteurs" à revoir sur TF1 mercredi 19 juillet 2023 - Vidéo

Mercredi 19 juillet 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Les visiteurs", un film culte réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 1993.

L'histoire en quelques lignes...

En 1123, le roi Louis VI, dit « le Gros », est en rendez-vous galant avec une nièce du roi d'Angleterre. L'un de ses vassaux, le comte Godefroy de Montmirail, surnommé « le Hardi », reste aux abords du lieu de rencontre. Devant s'enfuir devant les troupes ennemies, Louis VI se retrouve face à un soldat anglais qui cherche à le capturer. Le comte sauve alors la vie de son suzerain en tranchant la tête du soldat menaçant. En récompense, Godefroy se voit promettre en épousailles son aimée de longue date, Frénégonde de Pouilles, la fille du duc Fulbert de Pouilles. Le comte se met en route vers son château où vont se dérouler les épousailles. Il est accompagné de ses hommes et de son fidèle écuyer Jacquouille la Fripouille. En chemin, ils capturent une sorcière vivant dans une forêt. Ils l'emprisonnent dans une cage dans le but de la juger ensuite.

Arrivé en vue du château, Godefroy se met en bonne tenue pour se présenter auprès de Frénégonde. Cette dernière a été avertie de l'arrivée de son aimé. Elle sort en courant du château pour le rejoindre, poursuivie par son père qui cherche à restreindre son empressement. Profitant d'un moment d'inattention de ses geôliers, la sorcière verse une potion dans la gourde de Godefroy. Le comte, assoiffé, en boit peu après. Il est alors victime d'hallucinations : il voit le château se déformer et ses hommes avec des visages d'animaux. Il aperçoit sa promise courir à travers champs. La potion fait qu'il croit qu'elle est poursuivie par un ours, c'est en fait le duc de Pouilles qui court derrière elle. Godefroy saisit son arbalète pour protéger Frénégonde et il abat son futur beau-père d'un carreau d'arbalète en pleine tête.

Alors que les occupants du château se recueillent dans une chapelle auprès de la dépouille du duc, Frénégonde fait serment de se retirer dans un couvent pour le reste de sa vie : elle ne peut épouser l'homme qui a tué son père. Jacquouille, qui s'occupait d'éloigner les mouches du corps, profite que les lieux se vident pour s'emparer du lourd collier d'or du duc, serti de pierres précieuses. Il le cache derrière l'office dans la tête creuse d'une statue.

Godefroy voyage jusqu'au mage Eusæbius, un homme versé dans la magie du temps, afin de réparer sa faute et s'assurer tout de même une descendance avec Frénégonde. Le mage lui concocte une potion afin de le renvoyer dans le passé peu de temps avant le drame. Le comte fait goûter la potion à son écuyer, afin de vérifier de ne pas se faire empoisonner, puis en boit lui-même. Eusæbius récite alors la formule magique. Godefroy et Jacquouille disparaissent ensemble. Le premier est transformé en statue de cristal, le second en tas d'excréments. Le mage se rend compte alors qu'il a oublié des œufs de caille dans la potion, ingrédient indispensable, et déclare alarmé que « c'est une catastrophe ».

Avec : Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier et Marie-Anne Chazel.