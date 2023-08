Inédit : le film "Cruella" diffusé sur M6 jeudi 31 août 2023 - Vidéo

Jeudi 31 août 2023 à 21:10, M6 diffusera le film "Cruella", inédit en clair à la télévision, réalisé par Craig Gillespie, sorti en 2021, avec Emma Stone et Emma Thompson.

L'histoire en quelques lignes...

À Londres, dans les années 1970, en plein mouvement punk rock, Estella Miller, orpheline et escroc de talent, est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Depuis son enfance, elle habite avec deux jeunes vauriens, Jasper et Horace, qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de la ville.

Un jour, elle se fait remarquer par la baronne Von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella d'Enfer, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance.

Avec : Emma Stone (Estella Miller / Cruella), Emma Thompson (Baronne von Hellman), Joel Fry (Jasper), Paul Walter Hauser (Horace), Mark Strong (Boris), Emily Beecham (Catherine), Kirby Howell-Baptiste (Anita Darling), John Mccrea (Artie).