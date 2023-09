Le film "Omar m'a tuer" à revoir sur ARTE mercredi 20 septembre 2023

En 1994, au lendemain de la condamnation d’Omar Raddad pour le meurtre de sa riche patronne, un écrivain (Denis Podalydès) se lance dans une contre-enquête. Avec ce sobre récit, Roschdy Zem sonde l’intimité d’un homme broyé par la machine judiciaire, magistralement incarné par Sami Bouajila. A voir ou à revoir sur ARTE mercredi 20 septembre 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Le 2 février 1994, la cour d’assises des Alpes-Maritimes condamne Omar Raddad, défendu par Jacques Vergès, à dix-huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal, poignardée dans sa villa à Mougins, en juin 1991. Une inscription de la main de la victime – "Omar m’a tuer" –, tracée sur les murs de la cave avec son sang, avait mené à faire accuser son jardinier marocain.

À l’annonce du verdict, l’écrivain Pierre-Emmanuel Vaugrenard décide de se rendre dans le sud de la France. Flanqué d’une jeune assistante, il examine toutes les pièces du dossier en vue de la parution d’un livre démontrant les errances de l’enquête.

En septembre 1998, Omar Raddad est libéré à la faveur de la grâce présidentielle partielle accordée par Jacques Chirac. Mais lui n’aspire qu’à être réhabilité…

Désigné coupable

En 2011, pour sa deuxième réalisation, Roschdy Zem s’emparait de cette retentissante affaire en retraçant parallèlement, au gré d’un habile montage, la descente aux enfers du jardinier et la contre-enquête de Vaugrenard – formidable Denis Podalydès, qui insuffle une touche de burlesque à ce personnage inspiré de l’académicien Jean-Marie Rouart.

Sobrement mis en scène, sur la base des seuls faits connus, le récit n’en confère que plus de force à la performance exceptionnelle de Sami Bouajila. L’acteur, visage émacié et regard perdu, donne corps à la détresse de cet homme illettré – "socialement mal armé", selon Roschdy Zem –, qui, faute de mots pour se défendre, cessa de s’alimenter et attenta à ses jours pour protester contre sa condamnation.