Inédit : "Encanto, la fantastique famille Madrigal" sur M6 vendredi 3 novembre 2023 - Vidéo

Vendredi 3 novembre 2023 à 21:10, M6 diffusera "Encanto, la fantastique famille Madrigal" un long métrage d'animation de Disney réalisé par Byron Howard, Jared Bush et Charise Castro Smith.

L'histoire en quelques lignes...

Vers la fin du XIXe siècle, les habitants d'un village colombien fuient un conflit armé en traversant une rivière ; parmi eux, Alma Madrigal perd son mari Pedro alors qu'il tente de s'interposer face aux cavaliers qui les pourchassent. La chandelle qu'elle transportait devient alors enchantée, et fait surgir des montagnes entourant une maison vivante, la Casita (« petite maison » en espagnol), où Alma s'installe avec ses trois nouveau-nés : Pepa, Julieta et Bruno.

Une cinquantaine d'années plus tard, un village a été construit autour de la maison, et les enfants et petits-enfants d'Alma (désormais appelée Abuela, « grand-mère » en espagnol) se sont retrouvés dotés de pouvoirs magiques qu'ils utilisent pour aider les villageois : Pepa a le pouvoir de contrôler le climat avec ses émotions ; Julieta a le pouvoir de soigner les blessures avec sa cuisine ; Bruno a le pouvoir de voir l'avenir ; Dolores, Camilo et Antonio, les trois enfants de Pepa et de son mari Félix, ont respectivement le pouvoir d'entendre parfaitement même à des kilomètres, de se métamorphoser et de parler aux animaux ; Luisa et Isabela, les deux enfants de Julieta et de son mari Agustín, ont respectivement une force et une beauté hors du commun qui leur permet de porter des maisons ou de faire pousser des fleurs à volonté.

Seule Mirabel, la sœur benjamine de Luisa et Isabela, n'a aucun pouvoir et est traitée différemment par le reste de la famille. Lorsque celle-ci découvre que la magie entourant l’Encanto est en danger, Mirabel décide qu’elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille.