Place au cinéma : "Garde à vue" de Claude Miller vendredi 17 novembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 17 novembre 2023 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "Garde à vue".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Garde à vue", réalisé Claude Miller, sorti en 1981.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps d’une fillette violée et étranglée a été retrouvé dans les dunes. Huit jours plus tôt, on avait trouvé dans la même région une autre fillette ayant subi le même sort.

Cherbourg, six semaines plus tard, le soir de la Saint-Sylvestre : l’inspecteur Antoine Gallien (Lino Ventura), secondé par son adjoint Belmont (Guy Marchand), reçoit au commissariat le notaire Martinaud (Michel Serrault), notable local. Martinaud connaissait bien l’une des fillettes, et un certain mystère plane sur sa vie privée.

Le huis clos oppressant et implacable commence…