"Dragons 3 : le monde caché" diffusé sur M6 vendredi 15 décembre 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévison, le film d'animation "Dragons 3 : le monde caché" sera diffusé sur M6 vendredi 15 décembre 2023 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Un an après la mort de Stoïck la Brute et la défaite de Drago, Harold Horrib'Haddock III est devenu chef de Beurk, conseillé par sa mère et ses amis avec qui il lance des raids pour libérer les dragons des chasseurs et les mener à son village où ils vivent libres.

Mais alors que la petite île devient surpeuplée, Harold pense à quitter le village pour le Monde caché, une terre légendaire d'où viennent tous les dragons et que Stoïck a recherchée, pour pouvoir mieux les protéger des multiples attaques de chasseurs.

Au même moment, les seigneurs de guerre, qui étaient les généraux de Drago, engagent Grimmel le Grave, un tueur de dragons connu pour haïr les Furies nocturnes et pour les avoir éradiqués depuis son enfance, afin de capturer Krokmou, considéré comme l'Alpha, le roi parmi les dragons, et lui laissent une Furie Éclair femelle pour l'appâter, les Furie étant monogames.

Krokmou est vite attiré par la femelle Furie mais celle-ci craint Harold et fuit dès qu'elle le repère. Grimmel s'infiltre dans Beurk mais Harold l'attendait et le chasseur fuit, détruisant une grande partie de Beurk derrière lui avec ses dragons tueurs. Harold soumet alors l'idée de partir pour le Monde Caché et quitter Beurk aux villageois, qui acceptent difficilement.