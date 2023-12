"L'âge de glace : les lois de l'univers" à revoir sur TF1 jeudi 28 décembre 2023 - Vidéo

Jeudi 28 décembre 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "L'âge de glace : les lois de l'univers", le 5ème opus de la saga "L'âge de glace" sorti en 2016.

L'histoire en quelques lignes...

En essayant encore et toujours d'enterrer son gland, Scrat active accidentellement une soucoupe volante prise dans la glace qui l'emmène dans l'espace, où il met en place le système solaire et envoie involontairement un énorme astéroïde en direction de la Terre.

Pendant ce temps, Pêche va se marier avec son fiancé, Julian, un jeune mammouth maladroit, irréfléchi et un peu bête, ce qui ne plaît pas à Manny. Diego et Kira veulent fonder une famille, mais leur apparence féroce a tendance à effrayer les enfants. Sid est largué par sa petite amie, Francine, alors qu'il est sur le point de lui proposer de se marier, et essaie de trouver du réconfort auprès de ses amis.

Plus tard, pendant la fête d'anniversaire de mariage de Manny et Ellie (que Manny a oublié) durant lequel ils apprennent que Pêche et Julian prévoient de voyager après leur mariage, des astéroïdes frappent l'endroit, le groupe et le troupeau échappe de justesse à l'incident, le groupe trouve refuge dans une caverne.

Les animaux comprennent qu'ils sont en danger. Ils doivent alors tout faire pour éviter leur extinction.