"Un espion ordinaire" diffusé sur France 3 lundi 15 janvier 2024 - Vidéo

Lundi 15 janvier 2024 à 21:10, France 3 diffusera "Un espion ordinaire", un film d'espionnage américano-britannique coproduit et réalisé par Dominic Cooke, sorti en 2020.

L'histoire en quelques lignes...

1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide.

À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba.

Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques…

Avec : Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley et Angus Wright.