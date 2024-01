"Prête-moi ta main" avec Alain Chabat & Charlotte Gainsbourg sur France 3 lundi 29 janvier 2024 - Vidéo

Lundi 29 janvier 2024 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Prête-moi ta main", une comédie romantique française réalisée par Éric Lartigau, sortie en 2006.

L'histoire en quelques lignes...

Luis (Alain Chabat), quadragénaire et nez chez un parfumeur, vit au milieu de sa mère et ses cinq sœurs. Ces six femmes forment un véritable clan (« le G7 ») qui prend toutes les décisions pour l'ensemble de la famille. Elles décident donc qu'il doit prendre une épouse. Luis est comme son père, il n'a jamais son mot à dire. Ses sœurs, excepté la dernière, le couvent tellement qu'il y trouve son compte. Mais il va devoir encore une fois se soumettre à leurs exigences.

Luis élabore alors un plan imparable afin qu'on ne lui parle plus jamais de mariage : trouver la femme parfaite, qu'il paiera pour passer pour sa fiancée et qui disparaîtra le jour du mariage. Il feindra ensuite de tomber en dépression pour qu'on lui laisse la paix.

Mais son plan ne sera pas aussi facile à mettre en œuvre qu'il l'avait imaginé. La jeune femme en question, sœur de son collègue et ami de travail, se montre certes rebelle, mais accepte de jouer le jeu. Malheureusement, la famille de Luis, aussi bien la maman que les sœurs, adoptent d'emblée Emmanuelle (Charlotte Gainsbourg) et cette dernière n'est pas insensible à la famille, et encore moins à Luis.

Tous deux finissent par tomber amoureux...

Avec : Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, Bernadette Lafont, Wladimir Yordanoff, Grégoire Oestermann, Véronique Barrault, Marie-Armelle Deguy, Katia Lewkowicz, Louise Monot, Luce Mouchel, Christiane Millet, Aïssa Maïga.