Inédit : "Blacklight" avec Liam Neeson sur TF1 dimanche 4 février 2024 - Vidéo

Dimanche 4 février 2024 à 21:10, TF1 diffusera dans Ciné Dimanche le film "Blacklight", inédit en clair à la télévision, avec Liam Neeson, Aidan Quinn et Claire van der Boom.

L'histoire en quelques lignes...

L'activiste politique Sofia Flores prend la parole lors d'un rassemblement à Washington, D.C. sur l'égalité des femmes et l'égalité raciale. Ce soir-là, elle est tuée dans un délit de fuite délibérément planifié devant chez elle.

Travis Block, un vétéran de la guerre du Vietnam, travaille dans l'ombre pour le directeur du FBI Gabriel Robinson en tant que réparateur. Après avoir terminé une mission, il explique à Robinson qu'il souhaite prendre sa retraite et passer plus de temps avec sa fille et sa petite-fille, mais Robinson hésite à le laisser partir. Au lieu de cela, il reçoit une nouvelle mission : faire venir l'agent infiltré du FBI Dusty Crane.

Cependant, Crane devient voyou et contacte une journaliste, Mira Jones, affirmant avoir des informations sur la mort de Flores. S'échappant plusieurs fois de Block et du FBI, Crane s'arrange pour rencontrer Jones dans un musée. Block suit Jones à leur rencontre mais Crane s'échappe à nouveau. Crane confie à Block que Robinson a ordonné le meurtre de Flores avant qu'il ne soit abattu par deux agents du FBI.