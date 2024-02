Inédit "Tous en scène 2" diffusé sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 25 février 2024 - Vidéo

Ce 25 février 2024 à 21:10, TF1 diffusera dans Ciné Dimanche "Tous en scène 2", un film d'animation réalisé par Garth Jennings, sorti en 2021, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire reprend quelque temps après les événements du premier film. Dans le nouveau théâtre Moon, la troupe interprète sa version comédie musicale d'Alice au pays des merveilles. Le rôle principal est tenu par Meena secondée par Rosita, Johnny et Gunter. Buster Moon tient à avoir l'avis de Suki Lane. Elle est celle qui décide quels talents peuvent auditionner devant Jimmy Crystal, grand producteur de spectacles à Redshore City. Pour elle, le niveau n'est pas suffisant et l'insistance de Buster Moon n'y fait rien.

Remotivé par Nana Noodleman, le koala rassemble ses artistes - dont Ash, partie faire une carrière solo - et part infiltrer les auditions. Devant l'intransigeant producteur, Gunter énonce son idée de spectacle musical dont l'intrigue se situerait dans l'espace et un quiproquo rend le projet séduisant puisqu'il mettrait en scène le retour de Clay Calloway, une star du rock qui ne s'est produite sur aucune scène depuis des années.

Le projet est donc lancé, et Buster souhaite que Rosita tienne le rôle principal, celui de la pilote de vaisseau à la recherche de l'astronaute perdu (normalement joué par Clay Calloway). Pendant les répétitions, elle est incapable de sauter à l'élastique car elle est sujette à des vertiges. Le rôle revient donc à l'insupportable Porsha, la fille de Jimmy, ce dernier ayant insisté auprès de Buster pour qu'elle ait un rôle. Rosita, dépitée, se retrouve à jouer le rôle d'un alien vert.

Mlle Crawley se rend chez Clay Calloway mais il la chasse sans ménagement et elle revient traumatisée. Buster et Ash se rendent chez lui pour le convaincre de chanter à nouveau mais celui-ci refuse, car il perdu toute envie de chanter à la suite du décès de sa femme. Ash arrive à se rapprocher du chanteur et réussit à le faire changer d’avis...