"Star Wars Episode VIII : les derniers Jedi" à revoir sur TMC jeudi 29 février 2024 - Vidéo

Jeudi 29 février 2024 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de revoir "Star Wars Episode VIII : les derniers Jedi" écrit et réalisé par Rian Johnson, sorti en 2017.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque l'épisode débute, les derniers éléments de la Résistance sont traqués par le Premier Ordre.

La générale Leia Organa termine l'évacuation de leur base principale lorsqu'une flotte du Premier Ordre arrive en orbite depuis l'hyper-espace. Les deux flottes se font face.

La base de surface est bombardée et détruite par les deux puissants canons d'un cuirassé qui accompagne les destroyers stellaires. Poe Dameron, BB-8 et leur vaisseau X-wing s'approchent seuls du cuirassé, demandant une communication avec le général Hux qui se trouve dans le vaisseau amiral. La communication établie, il gagne du temps puis se rapproche et attaque avec agilité les canons externes majeurs du cuirassé. Un impact sur le X-wing de Poe stoppe l'alimentation des canons, mais BB-8 parvient à rétablir le système, permettant à Poe de neutraliser le dernier canon ennemi et à la flotte de la Résistance, plus faiblement armée, de se regrouper. La neutralisation ouvre la voie à un escadron de bombardiers rebelles, mais celui-ci fait face à des tirs nourris et une vague de chasseurs TIE, subissant de lourdes pertes. Un seul bombardier demeure, lâchant in extremis son chargement sur sa cible, causant une explosion en chaîne l'emportant avec lui. Poe rejoint de peu la flotte de la Résistance qui s'échappe par un bond dans l'hyper-espace.

Durant la fuite, Finn, toujours inconscient dans son caisson, se réveille brusquement en criant : « Où est Rey ? »