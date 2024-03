Inédit - "Dune" diffusé sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 3 mars 2024 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Dune" réalisé en 2021 par Denis Villeneuve sera diffusé en première exclusivité sur TF1 dimanche 3 mars 2024 à 21:10.

"Dune" est l'adaptation sur grand écran du best-seller éponyme de Frank Herbert.

"Dune" raconte l'histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué, né d'un destin qui le dépasse, et qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers pour assurer l'avenir de sa famille et de son peuple.

Alors que des forces malveillantes s'affrontent pour obtenir l'exclusivité de la ressource la plus précieuse de l'existence, seuls ceux qui sauront vaincre leur peur survivront.

Avec : Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Jason Momoa (Duncan Idaho)...