"Secrets sauvages du patrimoine" : Mont-Saint-Michel, la baie des merveilles sur ARTE samedi 27 juillet 2024

Le site prestigieux et ultrafréquenté du Mont-Saint-Michel abrite une riche faune sauvage. Un documentaire tissé d'histoires étonnantes, corrélées aux enjeux écologiques de ce refuge précaire, à découvrir sur ARTE ce samedi 27 juillet 2024 à 22:20.

Chaque année, plus de trois millions de pèlerins et touristes arpentent le Mont-Saint-Michel, prouesse architecturale érigée à fleur de roche. Initialement édifice religieux puis tour à tour bastion de défense et prison d'État, cet étendard du patrimoine hexagonal n'est pas seulement un site classé à l'Unesco. Depuis cet éperon majestueux qui émerge comme par miracle au-dessus des flots, les visiteurs dominent une baie et ses sables mouvants soumis aux caprices de la nature.

Des dunes aux vastes prés salés, cette zone unique par sa taille, rythmée par les marées, abrite un véritable havre de biodiversité. Sanctuaire pour des milliers d'oiseaux migrateurs, comme le hibou des marais, refuge inattendu pour la colonie la plus méridionale d'Europe de phoques communs, terrain de chasse du grand dauphin et d'autres mammifères marins, siège d'une incroyable cité sous-marine façonnée par les hermelles, des vers architectes, le Mont-Saint-Michel abrite bien d'autres merveilles que son patrimoine bâti. Mais la suractivité humaine et la progression des prés salés menacent de rompre l'équilibre naturel en place depuis des siècles.

Faune intranquille

C'est le grand paradoxe du Mont-Saint-Michel : sa renommée nourrit sa faiblesse. Haut lieu de pèlerinage spirituel et touristique, la forteresse normande doit réussir à maintenir la fragile harmonie entre tous les êtres vivants de la baie, voyageurs éphémères comme résidents sédentaires.

Ce film part à la rencontre de ses habitants à plumes, à poils et à écailles et documente leurs existences intranquilles, alors que la question d'un tourisme durable se pose et qu'une revalorisation des environs et du cadre naturel du site est en cours. Un joli chapelet d'histoires inattendues, pour une découverte de la faune sauvage dans un cadre hors du commun.