Mercredi 10 avril 2024 à 20:55, ARTE diffusera "Madres paralelas" un film espagnol écrit et réalisé par Pedro Almodóvar, sorti en 2021.

Pedro Almodóvar entrelace les destins de deux mères célibataires, l’une à l’orée de la quarantaine, l’autre encore adolescente. Hanté par les fantômes du franquisme, un intense mélodrame sur la maternité et la mémoire, avec les éblouissantes Penélope Cruz et Milena Smit.

L'histoire en quelques lignes...

Madrid, hiver 2016. Lors d’un shooting, Janis, photographe, rencontre Arturo, un anthropologue judiciaire marié, avec lequel elle entame une liaison. Ce dernier lui promet d’appuyer sa demande d’excavation de la fosse commune dans laquelle reposeraient son arrière-grand-père et d’autres hommes de son village, abattus par des phalangistes aux premiers jours de la guerre civile.

Tombée enceinte d’Arturo, Janis accouche seule à la maternité, où elle fait la connaissance de la toute jeune Ana, sa voisine de chambre. Mais de retour chez elle, elle se met bientôt à douter que Cecilia soit sa fille, au point de procéder à un test ADN...

Quelque temps plus tard, elle recroise Ana, qui lui apprend alors que sa petite Anita est décédée…

Amour et mensonge

En 2021, après l’introspectif Douleur et gloire, Pedro Almodóvar remettait sur le métier ses thèmes de prédilection – la filiation, la perte, les faux-semblants – dans un remarquable mélodrame au féminin.

Autour d’un tragique coup du sort, qui lie les trajectoires de deux mères célibataires, entraînées dans une relation saphique ambiguë aux accents hitchcockiens, le cinéaste espagnol, fidèle à son goût des mélanges, fait resurgir les souvenirs des crimes franquistes pour nourrir une réflexion émouvante sur la transmission.

Face à l’épatante Milena Smit, débordante de vulnérabilité et de désir, Penélope Cruz, justement récompensée à la Mostra de Venise, incarne une héroïne passionnément complexe, moderne et imparfaite, tiraillée entre son amour et sa culpabilité.

Entre secrets intimes et mémoire collective, entre drame historique et portrait de femmes, le réalisateur compose une œuvre bouleversante, irriguée par son art de l’ellipse, sa maestria visuelle et sa capacité à faire cohabiter gravité et légèreté.