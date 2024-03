"Papi Sitter" avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar sur France 2 dimanche 31 mars 2024 - Vidéo

Dimanche 31 mars 2024 à 21:10, France 2 diffusera "Papi Sitter", une comédie française réalisée par Philippe Guillard, sortie en 2020.

L'histoire en quelques lignes...

La famille Morales est dans l'embarras: Franck et Karine partent travailler sur une croisière et confient leur fille Camille, qui doit passer son bac mais préférerait tout plaquer, à son grand-père, André, gendarme retraité et psychorigide à souhait.

C'est sans compter l'arrivée de Teddy, l'autre grand-père, de retour du Mexique où il gérait des boites de nuit peu fréquentables.

La cohabitation entre les papis va s'avérer compliquée... et Camille profite de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...

Avec : Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar.