"Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar" à revoir sur M6 vendredi 5 avril 2024 - Vidéo

Vendredi 5 avril 2024 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir "Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar", le cinquième et dernier film de la saga.

L'hsitoire en quelques lignes...

Âgé de 12 ans, le jeune Henry Turner a finalement réussi à trouver la localisation sous-marine du navire de son père : le Hollandais volant.

Une nuit, il se faufile hors de chez lui pour aller en mer. Une fois arrivé au-dessus de l'endroit précis où le navire est positionné, il se laisse couler avec des rochers et atterrit sur le pont. Le bateau émerge du fond de l'océan et Henry se retrouve nez-à-nez avec son père, Will Turner, et lui annonce qu'il a trouvé un moyen de briser sa malédiction et de le libérer du navire : le trident de Poséidon, capable de contrôler les océans et d'annuler toutes les malédictions maritimes. Bien que touché, Will ne croit pas qu'une telle chose soit possible et ordonne à son fils de ne jamais revenir et de ne pas risquer sa vie. Henry est renvoyé sur la terre ferme mais jure de retrouver le capitaine Jack Sparrow pour qu'il l'aide à sauver son père.

Neuf ans plus tard, Henry est matelot sur un vaisseau de la Royal Navy. Alors qu'ils traquent un navire de pirates (celui de Stede Bonnet), Henry remarque que le bateau fait cap vers le Triangle du Diable, un endroit dangereux réputé maudit. Le capitaine refusant d'écouter les avertissements d'Henry, ce dernier s'énerve et essaie de prendre la barre de force, ce qui lui vaut d'être considéré comme un traître et jeté en cellule après avoir eu les manches déchirées (symbole de la trahison). Ayant suivi le navire pirate dans une immense grotte, le vaisseau anglais percute un récif avant d'être attaqué par des morts-vivants qui éliminent l'équipage entier. Le chef des spectres, le Capitaine Salazar, trouve Henry et un autre prisonnier dans les cellules. Salazar aperçoit une affiche de recherche au nom de Jack Sparrow dans la cellule d'Henry et excédé par ses gémissements, tue l'autre prisonnier.

Comprenant que Henry recherche Sparrow, Salazar lui demande de trouver le pirate pour lui afin de lui raconter ce qu'il a vu et de lui dire que Salazar va venir le chercher. Ayant été renvoyé à l'extérieur du Triangle, Henry est repêché en mer mais arrêté pour trahison...