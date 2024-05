Soirée Bruce Willis sur M6 jeudi 23 mai 2024 avec "Une journée en enfer" et "58 minutes pour vivre"

Jeudi 23 mai 2024 à partir de 21:10, M6 proposera une soirée Bruce Willis avec la rediffuion des films "Une journée en enfer" et "58 minutes pour vivre".

21:10 Une journée en enfer

New York, 1995. Un magasin est soufflé par l'explosion d'une bombe.

L'attentat est revendiqué par un inconnu se faisant appeler Simon. Celui-ci exige que le lieutenant John McClane, alors suspendu de ses fonctions, se livre à un périlleux « Jacques a dit » à travers toute la ville. S'il n'obéit pas aux directives de Simon, d'autres bombes exploseront.

Zeus Carver, un électricien et antiquaire afro-américain que McClane a rencontré à Harlem, est embarqué contre sa volonté dans cette journée infernale.

23:30 58 minutes pour vivre



En 1990, un an après les événements du Nakatomi Plaza, John McClane a quitté New York et est désormais un officier de la police de Los Angeles. Il attend sa femme Holly à l'aéroport international de Washington-Dulles. John ignore que c'est ici même que va se poser l'avion de Ramon Esperanza, un général et ex-dirigeant du Val Verde qui doit être traduit devant la justice américaine pour trafic de stupéfiants.

Au sol, un groupe de mercenaires, dirigé par le colonel William Stuart, fait chanter les autorités en coupant les communications entre la tour de contrôle et les appareils en vol afin de faire évader Esperanza.

John ne peut compter sur la sécurité de l'aéroport peu coopérative et a 58 minutes pour trouver une solution avant que l'avion de sa femme ne s'écrase faute de carburant...