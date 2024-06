Hommage à Anouk Aimée : "Un homme et une femme" à revoir sur France 5 vendredi 21 juin 2024

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 21 juin 2024 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui rend hommage cette semaine à Anouk Aimée avec la rediffusion du film "Un homme et une femme".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir "Un homme et une femme", un film de Claude Lellouch, sorti en 1966.

L'histoire en quelques lignes...

Un homme et une femme, tous deux veufs inconsolables, se rencontrent, se croisent et finissent par s'aimer d'un amour fulgurant et passionné.

Lelouch voulait raconter « une histoire d’amour comme il y en a dans la vie et non comme il y en a au cinéma ».

Le réalisateur laisse une grande marge de manœuvre à ses acteurs, ne leur donnant que « les phrases de dialogues essentielles.

Pour les scènes entre Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, il prend à part l’actrice afin de lui expliquer ce qu’elle doit dire à son partenaire, puis fait de même avec l’acteur. Les deux comédiens ne savent pas ce que l’autre va dire. C’est la méthode « reportage » de Lelouch.