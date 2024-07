Le film "Ducobu président !" sera diffusé sur TF1 mercredi 14 août 2024 (vidéo)

À voir sur TF1 mercredi 14 août 2024 à 21:10, "Ducobu président !", le 4ème opus inspiré de la série de bande dessinée belge "L'élève Ducobu", réalisé par Élie Semoun et sorti en 2022.

L'histoire en quelques lignes...

C'est la rentrée des classes à Saint-Potache. Au même moment, un homme allemand y arrive et propose une élection pour élire un président des élèves. Cela crée beaucoup d'enthousiasme chez presque tout le monde, surtout chez Léonie et Ducobu, qui décideront tous deux de se présenter.

Si Léonie va tout faire pour être élue présidente des élèves grâce au dur labeur et au soutien de quelques bons élèves et de son professeur, Gustave Latouche, Ducobu va quant à lui faire usage de son statut légendaire de cancre et tricheur pour être élu, avec pour soutien M. Kitrish et une certaine Denise.

Une fois élu, l'école devient un terrain de jeux permanent, ce qui ne manque pas d'irriter Latouche. Celui-ci décide de monter un groupe de résistance, avec l'aide de Léonie et de quelques élèves studieux qui ont voté pour Léonie pour le titre de président des élèves...

Avec : Elie Semoun (Gustave Latouche / Maman Latouche), Frédérique Bel (Adeline Gratin), Loïc Legendre (Hervé Ducobu), Emilie Caen (Mademoiselle Rateau)