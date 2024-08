“Les profs” avec Kev Adams à revoir sur TF1 jeudi 15 août 2024 (vidéo)

Additionnez Kev Adams en premier cancre de France et Christian Clavier, Arnaud Ducret ou encore Isabelle Nanty en profs peu académiques et vous obtenez le plus gros succès français du cinéma en 2013.

Une addition sans faute réalisée par Pierre-François Martin-Laval à (re)découvrir sur TF1.

Juin 2012. Le lycée Jules Ferry enregistre un triste record. Avec seulement 12% de réussite au Bac, il est le pire établissement de France. Furieux, l’inspecteur académique (Dominique Pinon) impose au proviseur (Philippe Duclos) de redresser la barre au plus vite. Si le lycée n’atteint pas un taux de 50% de réussite l’année suivante, il fermera.

Pour l’aider dans ce challenge fou, l’inspecteur adjoint (François Morel) impose une organisation machiavélique : soigner le mal par le mal. Il fait appel aux pires professeurs pour enseigner aux pires élèves de France. Arrivent alors dans le lycée, sous les yeux éberlués des jeunes, des enseignants particulièrement décalés...

La prof d’anglais, Gladys (Isabelle Nanty), utilise le jet de craies pour faire passer ses savoirs. Cutiro (Christian Clavier), dit «Tirocu», enseigne une matière inconnue de tous puisqu’il se prélasse la plupart du temps dans un hamac sur l’estrade. Eric (Arnaud Ducret) se montre particulièrement exigeant et passionné pour un prof de sport. Amina (Stefi Celma) suscite l’adhésion de tous les futurs bacheliers, non pour la qualité de son enseignement mais pour ses formes avantageuses et ses tenues sexy. Quant au prof d’histoire, Antoine Polochon (Pierre-François Martin-Laval), il se borne à communiquer son unique passion pour Napoléon Bonaparte. Les profs de chimie Albert (Fred Tousch) et de philo Maurice (Raymond Bouchard) complètent l’équipe de choc venue secourir les pauvres élèves de Jules Ferry.

Face à la consternation des élèves et de leurs parents, le proviseur va peu à peu délibérément saboter le travail des nouveaux venus afin de les contraindre à suivre le programme. Se sentant censurés, ces derniers vont obtenir de l’inspecteur adjoint carte blanche pour œuvrer à leur manière…

Retrouvailles

Les profs est la troisième réalisation de l’ex Robin des Bois Pierre-François Martin-Laval, dit Pef, après Essaye-moi et King Guillaume. Il en est le réalisateur, le scénariste et aussi un des acteurs. Adapté de la BD du même nom, succès en librairie depuis sa sortie en 2000, le film a été coécrit par un professeur/scénariste ayant enseigné dans l’un des pires lycées français. Pour ce long métrage, Pef retrouve Isabelle Nanty qu’il connait bien depuis le cours Florent où elle a enseigné et qui a révélé les Robins des Bois. Le premier film de Pierre-François Martin-Laval est d’ailleurs dédié à cette artiste. Ils ont joué ensemble dans Le Bison (et sa voisine Dorine), la première réalisation de la comédienne, et dans les précédents films de Pef. Mais si le film s’appelle Les profs, la vraie star de l’histoire est un élève, interprété par le très populaire Kev Adams. Ce long métrage lui a offert son premier grand rôle au cinéma, un personnage de cancre assez proche de de l’adolescent en perte de repères de la série SODA.

Le film a connu un énorme succès en salle, avec quelque 4 millions d’entrées au box-office. En toute logique, la suite, Profs 2, a été le carton de l’été 2015 et le plus gros succès français de l’année. Une belle réussite qui a donné des idées au réalisateur. Pierre-François Martin-Laval adaptera prochainement un autre héros de BD au cinéma : Gaston Lagaffe. En tant que comédien, il retrouvera Isabelle Nanty dans le film Mon poussin de Frédéric Forestier. L’actrice, participante régulière de Fais pas ci, fais pas ça, reprendra son rôle de Cathy dans le deuxième volet des Tuche, qui s’exilent cette fois en Amérique. Christian Clavier sera dans en décembre dans la comédie Baby Sitting 2 et en 2016 dans la suite très attendue des Visiteurs. Quant à la nouvelle coqueluche des jeunes, Kev Adams, il tiendra le premier rôle du film événement de l’automne : Les nouvelles aventures d’Aladin, une comédie d’Arthur Benzaquen. Sortie le 14 octobre.