Soirée spéciale Jean-Paul Belmondo sur France 5 vendredi 6 septembre 2024 (vidéo)

Vendredi 6 septembre 2024 à partir de 21:05, France 5 proposera une soirée spéciale consacrée à Jean-Paul Belmondo à l'occasion du 3ème anniversaire de sa disparition.

Au programme de cette soirée spéciale, la rediffusion du film "Les Tribulations d'un Chinois en Chine" suivi du documentaire « Belmondo l'incorrigible » réalisé par François Lévy-Kuentz.

21:05 Les Tribulations d'un Chinois en Chine

Arthur Lempereur, milliardaire désœuvré de trente ans, volage mais fiancé à la jeune Alice, veut en finir avec la vie, par ennui. Toutes ses tentatives échouent. Il décide alors de partir sur son yacht avec Alice, son valet Léon, sa future belle-mère Suzy et Cornelius, le compagnon de celle-ci, et enfin M. Goh, un vieil ami et ancien tuteur. Ils doivent faire le tour du monde.

À Hong Kong, le fondé de pouvoir de Lempereur, M. Biscoton, vient les trouver pour annoncer la ruine d'Arthur. Celui-ci continue ses tentatives de suicide, tandis que Suzy parle d'annuler le mariage. M. Goh décide alors Arthur à lui confier sa mort : Arthur prend une assurance-vie (d'une durée d'un mois) au nom d'Alice et de M. Goh, tandis que ce dernier s'arrange pour le faire tuer. Arthur le voit en effet engager deux hommes patibulaires pour le suivre, puis d'autres, pour sans doute le tuer... Et bientôt il échappe à une tentative de meurtre, organisée par M. Goh.

22:55 Belmondo l'incorrigible

Charismatique et débrouillard, séducteur et casse-cou, Jean-Paul Belmondo a toujours joué ses rôles comme il a vécu, à mille à l'heure.

Ce documentaire lève le voile sur une enfance fondatrice qui lui a permis de surmonter bien des obstacles.

Racontée de l'intérieur à l'appui de son autobiographie, de ses interviews et d'archives inédites, cette épopée retrace la carrière de ce jeune acteur turbulent qui lançait la Nouvelle Vague dans "À bout de souffle" avant de devenir le Bebel populaire, justicier indestructible et provocateur.

De film en film, ce documentaire brosse le portrait intime d'un homme qui se construit pour se hisser sur les sommets...