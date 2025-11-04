recherche
Fictions

"La loi de Marion" avec Sandrine Bonnaire et Samuel Labarthe sur T18 mercredi 5 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 novembre 2025 142
"La loi de Marion" avec Sandrine Bonnaire et Samuel Labarthe sur T18 mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 à 20:55, T18 rediffusera l'épisode « Insécurité Rapprochée » de la collection "La loi de Marion" avec Sandrine Bonnaire et Samuel Labarthe.

L'histoire en quelques lignes...

Pendant vingt ans, Marion a vécu sous l'emprise de Maître Queyras - son mentor, mari et patron - avant de trouver le courage de rompre ce lien de dépendance.

Désormais à la tête de son cabinet, se sentant responsable du meurtre d'une femme qu'elle conseillait, Marion représente la fille de la victime, constituée partie civile... tandis que Maître Queyras prend la défense de Laurent, coupable présumé, pour réparer l'affront de son divorce.

Malgré son manque d'expérience aux assises comparée à Queyras, Marion compte utiliser ses années passées à ses côtés pour démasquer la vérité et obtenir la condamnation. L'enjeu est non seulement de rendre justice, mais aussi de sauver sa carrière et potentiellement sa vie.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Section de recherches&quot; : Le 12ème passager à revoir jeudi 4 novembre 2025 sur TF1 avec Xavier Deluc

"Section de recherches" : Le 12ème passager à revoir jeudi 4 novembre 2025 sur TF1 avec Xavier Deluc

04 novembre 2025 - 10:49

Sur le même thème...

Le film &quot;Invictus&quot; de Clint Eastwood à revoir sur NOVO 19 mercredi 5 novembre 2025

Le film "Invictus" de Clint Eastwood à revoir sur NOVO 19 mercredi 5 novembre 2025

04 novembre 2025 - 10:37

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

"La grande librairie" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par …

03 novembre 2025 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...