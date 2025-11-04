"La loi de Marion" avec Sandrine Bonnaire et Samuel Labarthe sur T18 mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 à 20:55, T18 rediffusera l'épisode « Insécurité Rapprochée » de la collection "La loi de Marion" avec Sandrine Bonnaire et Samuel Labarthe.

L'histoire en quelques lignes...

Pendant vingt ans, Marion a vécu sous l'emprise de Maître Queyras - son mentor, mari et patron - avant de trouver le courage de rompre ce lien de dépendance.

Désormais à la tête de son cabinet, se sentant responsable du meurtre d'une femme qu'elle conseillait, Marion représente la fille de la victime, constituée partie civile... tandis que Maître Queyras prend la défense de Laurent, coupable présumé, pour réparer l'affront de son divorce.

Malgré son manque d'expérience aux assises comparée à Queyras, Marion compte utiliser ses années passées à ses côtés pour démasquer la vérité et obtenir la condamnation. L'enjeu est non seulement de rendre justice, mais aussi de sauver sa carrière et potentiellement sa vie.