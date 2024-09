"House of Gucci" de Ridley Scott avec Lady Gaga diffusé sur M6 vendredi 6 septembre 2024 (vidéo)

Vendredi 6 septembre 2024 à 21:10, M6 diffusera le film "House of Gucci", réalisé par Ridley Scott, sorti au cinéma en 2021 avec Lady Gaga. Ce film est inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci, petit-fils et héritier du fondateur de la marque de luxe italienne Gucci, se fait assassiner. Sa future ex-femme, Patrizia Reggiani, a commandité son meurtre afin de toucher une part de son héritage avant qu'il se remarie avec Paola Franchi.

Le film revient sur leur rencontre vingt ans plus tôt et retrace l'ascension progressive de Maurizio, poussé par sa femme, au sein de l'entreprise familiale sur fond de rivalités et de guerre de pouvoir au sein du clan Gucci.

Avec : Lady GAGA (Patrizia Reggiani), Adam DRIVER (Maurizio Gucci), Al PACINO (Aldo Gucci), Jared LETO (Paolo Gucci), Jeremy IRONS (Rodolfo Maurizio), Camille COTTIN (Paola Franchi) et Salma HAYEK (Pina Auriemma).