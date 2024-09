Inédit le film "Bullet Train" diffusé sur TF1 dimanche 15 septembre 2024 (vidéo)

Dimanche 15 septembre 2024 à 21:10, TF1 diffusera "Bullet Train", un film réalisé par David Leitch, sorti en 2022, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Un homme surnommé « Coccinelle » est en plein changement de vie et se pose des questions existentielles sur son « métier » de tueur à gages.

Coccinelle remplace Carver pour une mission gérée par sa référente, Maria Beetle. Dans le train à grande vitesse (Shinkansen) voyageant entre Tokyo et Kyoto, il doit s'emparer d'une mystérieuse valise puis descendre au prochain arrêt du Bullet train. De leur côté, « Citron » et « Mandarine », deux autres tueurs, doivent ramener un jeune homme, récemment enlevé, auprès de son père. Mais rien ne se passe comme prévu avec l'arrivée d'autres tueurs comme « le Loup » et « le Frelon », la présence d'une mystérieuse adolescente ou encore celle d'un serpent boomslang très venimeux.

Tous se demandent qui va en sortir vivant et ce qui les attend à la gare de Kyoto.