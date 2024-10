"Viens chez moi, j'habite chez une copine" en hommage à Michel Blanc sur W9 jeudi 10 octobre 2024 (vidéo)

Jeudi 10 octobre 2024 à 21:10, W9 rendra hommage à Michel Blanc en rediffusant le film "Viens chez moi, j'habite chez une copine" réalisé en 1981 par Patrice Leconte.

L'histoire en quelques lignes...

Guy (Michel Blanc) travaille comme pompiste dans une station service. Son copain Daniel (Bernard Giraudeau) est déménageur dans une petite entreprise. Guy se fait renvoyer de son travail parce que son patron apprend qu'il arnaque les clients en facturant des prestations non effectuées. Son « coup » favori consiste à faire croire qu'il a vidé un bidon d'huile dans le moteur alors qu'il a utilisé un bidon déjà vide. Au passage, il ne se gêne pas pour draguer les clientes.

Sans travail et sans logement, logé à la station, Guy demande à Daniel de l'héberger. Celui-ci, qui vit chez sa copine Françoise (Thérèse Liotard), accepte de le dépanner. Les premiers temps, Guy habite chez le couple pendant qu'il cherche du travail et ramène des filles à la maison dont une artiste de cirque échangiste (Anémone). Se sentant un poids pour le couple, Guy finit par demander à Daniel de le faire embaucher comme déménageur avec lui. Le patron accepte avec quelques réserves et nos deux compères font alors des transports ensemble.

Guy ne peut pas s'empêcher de magouiller et commet une erreur : il vole des bouteilles de Château Margaux dans des caisses destinées à une cliente. Peu après, Daniel rencontre une copine de Guy et charmé, il meurt d'envie de passer la nuit avec elle. Guy téléphone alors à Françoise et lui fait croire qu'ils sont partis pour Évreux et que, leur véhicule étant tombé en panne, ils vont devoir dormir sur place. Mais la cliente à qui ils avaient volé les bouteilles vient se plaindre à leur patron et celui-ci appelle la copine de Daniel qui apprend ainsi qu'ils n’ont jamais été envoyés à Évreux.