Inédit en clair à la télévision, le film d'animation "Les Minions 2 : il était une fois Gru" sera diffusé sur TF1 dans Ciné Dimanche le 10 novembre 2024 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les années 1970, le jeune Gru ne rêve que d'une seule chose : rejoindre le groupe de méchants appelé les « Vicious 6 ».

Accompagné de ses minions, dont les plus importants sont Kevin, Bob, Stuart et Otto, il échafaude une stratégie pour se mettre au même niveau que ses idoles. Le jour tant attendu de rejoindre le groupe de méchants se présente. Gru, trop petit, est recalé. Sur un coup de tête, il décide de voler la précieuse pierre du Zodiaque afin de prouver sa méchanceté. Mais ce vol tourne court et implique Gru dans un monde de grands, dont il ne maîtrise pas les codes.

Bien que rejetés dans un premier temps, ses fidèles minions décident de partir à son secours.

Cinquième film de la franchise Moi, moche et méchant, il fait suite au spin-off Les Minions (2015) et d'un préquelle de la saga Moi, moche et méchant.

Avec les voix de Pierre Coffin, Gad Elmaleh, Claudia Tagbo, Gérard Darmon...