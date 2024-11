"Épouse-moi mon pote" avec Tarek Boudali et Philippe Lacheau rediffusé sur M6 vendredi 15 novembre 2024 (vidéo)

Vendredi 15 novembre 2024 à 21:10, M6 rediffusera "Epouse-moi mon pote", un film réalisé en 2017 par Tarek Boudali avec Tarek Boudali et Philippe Lacheau.

L'histoire en quelques lignes...

Yacine quitte son Maroc natal pour aller étudier l'architecture à Paris. Élève studieux, il ne se présente pourtant pas à son examen après une soirée trop arrosée. Désormais en situation irrégulière sur le sol français, Yacine vit de petits boulots non déclarés sur des chantiers de BTP. Il sauve cependant les apparences en faisant croire à sa famille, restée au pays, qu'il travaille comme architecte sur un gros projet.

Pour légaliser sa situation, il décide de se marier avec son meilleur ami et voisin, Fred. Ce dernier accepte, au grand désespoir de sa petite amie, Lisa, qui rêve de l'épouser malgré sa fainéantise et le fait qu'il soit au chômage. Après leur mariage, Fred et Yacine vont devoir trouver de nombreux stratagèmes pour M. Dussart, un inspecteur tenace voulant vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc.

L'histoire se complique encore plus quand Ima, la mère de Yacine, débarque en France quand elle apprend par inadvertance le mariage de son fils avec une certaine Frédérique. Yacine fait alors passer Lisa pour sa femme auprès d'Ima. Parallèlement, Yacine est embauché par son ancien camarade Stan qui dirige une entreprise d'architecture de high standing. Il se retrouve obligé de travailler avec Claire, son premier amour en France, à qui il a brisé le cœur en ne venant pas à la soirée de fin d'étude à cause d'un accident.