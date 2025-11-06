recherche
"Guerre des voisins - Quand le dialogue est rompu" vendredi 7 novembre 2025 sur RMC Story

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 6 novembre 2025
Vendredi 7 novembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Guerre des voisins"

Pour certains français, vivre chez eux est un véritable cauchemar... La cause : un voisinage insupportable. Ils seraient plus d’un français sur deux à ne pas s’entendre avec ceux qui vivent à leurs côtés.

Nuisances sonores, droit de passage, pollution, les raisons des conflits sont nombreuses. Insultes, menaces, violences, les conséquences sont parfois désastreuses.

La guerre des voisins ne fait que commencer...

Volet 3 Quand le dialogue est rompu

Bruits, harcèlement, dégradations, pour certains, supporter ses voisins est un calvaire au quotidien. 55% d’entre nous seraient concernés.

A Senlis, Micheline et Aurélie ne se supportent plus. Anciennes amies, elles se livrent aujourd’hui à une guerre sans merci. Harcèlement, menaces, violence, les deux voisines vivent dans l’angoisse permanente de se croiser.

Près de Toulouse, un agriculteur se bat contre son voisin, un chatelain qui se plaint de nuisances sonores. Car dans sa ferme, l’agriculteur n’élève pas que des vaches. Il a aussi créé un cabaret qui attire chaque weekend des centaines de visiteurs.

A Toulouse, une unité a été mise en place par la mairie pour assurer la tranquillité des riverains dans les quartiers HLM. Des professionnels de la sécurité, qui doivent faire face à une délinquance de plus en plus violente.

Les conciliateurs de justice ont pour rôle de régler les conflits de voisinage à l’amiable. A force de discussion, ils arrivent à persuader les deux partis de trouver un terrain d’entente pour ramener la paix dans la communauté.

