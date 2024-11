Le film "Goliath" de Frédéric Tellier diffusé sur France 2 dimanche 1er décembre 2024 (vidéo)

Dimanche 1er décembre 2024 à 21:10, France 2 diffusera le film "Goliath" coécrit et réalisé par Frédéric Tellier, sorti en 2022 au cinéma avec Gilles Lellouche, Pierre Niney et Emmanuelle Bercot.

Ce film raconte une enquête sur les pesticides, inspirée des affaires dites des « Monsanto Papers » et « Fichier Monsanto » impliquant l'agro-industriel Monsanto et son herbicide à base de glyphosate.

L'histoire en quelques lignes...

Le récit suit Patrick, un avocat indépendant travaillant à Paris, qui défend Lucie, une jeune agricultrice, pour prouver la responsabilité d'un pesticide fictif, la Tétrazine, dans la mort de sa compagne.

Mathias, un brillant lobbyiste œuvrant pour une puissante entreprise agrochimique, Phytosanis, produit la Tétrazine et cherche à prolonger son autorisation sur le marché européen.

France, militante anti-pesticides, est convaincue que les pesticides ont causé le cancer de son mari.

Le film explore les luttes juridiques et éthiques autour des pesticides et les efforts de Patrick pour obtenir des preuves scientifiques pour soutenir sa cause.