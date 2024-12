"Les parapluies de Cherbourg" en version restaurée à revoir sur ARTE jeudi 19 décembre 2024 (vidéo)

La dernière version restaurée du film "en-chanté" et déchirant de Jacques Demy sur un premier amour anéanti par la guerre d’Algérie à revoir sur ARTE jeudi 19 décembre 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Cherbourg, novembre 1957. Geneviève tient avec sa mère, madame Emery, un magasin de parapluies. Elle aime passionnément Guy, un garagiste avec qui elle projette de se marier. Mais le jeune homme est appelé sous les drapeaux en Algérie. La veille de son départ, Geneviève s’offre à lui en gage de fidélité.

Quelque temps plus tard, enceinte et sans nouvelles de Guy, elle finit par céder à la pression maternelle et épouse Roland Cassard, un riche diamantaire.

En mars 1959, quand Guy rentre de la guerre, Geneviève a quitté Cherbourg…

Sauver les parapluies

"Les parapluies de Cherbourg sont faits sur les mouvements du cœur. Ce sont les moments d’une existence dont le souvenir est une musique." Entièrement chanté, transcendé de bout en bout par la partition de Michel Legrand et la mise en scène légère de Demy, ce chef-d’œuvre d’audace et d’émotions continue de bouleverser, plus de soixante ans après sa réalisation.

C’est pour le sauver d’une disparition programmée que la société Ciné-Tamaris a entrepris sa numérisation. Un projet qui a abouti grâce au soutien de mécènes, d’organisations comme le Festival de Cannes – où le film restauré a été présenté en avant-première en mai 2013 –, mais aussi d’internautes généreux (sollicités via une plate-forme de financement participatif). C’est cette version qui est diffusée par ARTE, pour que perdure la magie Demy.