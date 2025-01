"La soupe aux choux" à revoir sur France 3 mardi 28 janvier 2025 (vidéo)

À l'occasion du 20ème anniversaire de la disparition de Jacques Villeret, France 3 rediffuse mardi 28 janvier 2025 à 21:05 "La soupe aux choux", un film de Jean Girault, sorti en 1981, dans lequel il partage l'affiche avec Louis de Funès.

L'histoire en quelques lignes...

Deux amis de longue date vivent dans un hameau campagnard. Ils sont septuagénaires et sont tout l'un pour l’autre. Claude Ratinier, dit « le Glaude », est un sabotier veuf. Francis Chérasse, dit « le Bombé » à cause de sa bosse, est puisatier. Leur lieu-dit, les Gourdiflots, est totalement à l'écart de la vie moderne, dans le Bourbonnais, et ne comporte que leurs deux maisons qui sont des bâtisses agricoles anciennes. Négligeant totalement leur santé, chacun consomme cinq à six litres quotidiens de pinard en plus du perniflard.

Une nuit, à la suite d'un concours de pets auquel se sont livrés les deux compères, un extraterrestre débarque en soucoupe volante de la planète Oxo dans le jardin du Glaude. L'extraterrestre a entendu les flatulences et a cru qu'il s'agissait d'un langage lui demandant d'atterrir là. Il neutralise le Bombé qui allait ameuter tout le quartier. Le Glaude, comprenant par hasard que l'être est affamé, lui donne alors à manger de la soupe aux choux et le surnomme « la Denrée ».

Le maire annonce la construction d'un parc d'attractions et d'un lotissement aux Gourdiflots. Il rend visite au Bombé et au Glaude pour leur exposer sa théorie sur « l'expansion économique » : parking, chaises longues, « rocher aux singes » et demander leur départ. La visite se termine mal et les deux vieux amis jettent le maire hors de leur propriété. En réplique, l'élu installe des grillages autour des deux maisons, transformant les deux compères en attraction locale, à leurs corps défendant. Bientôt des hordes de curieux viennent les observer, comme des bêtes curieuses...