"Tout le monde aime Jeanne" avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte sur France 4 samedi 7 juin 2025 (vidéo)

Samedi 7 juin 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Tout le monde aime Jeanne", un film réalisé par Céline Devaux, sorti en 2022, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Jeanne est une femme qui a toujours été aimée par son entourage, mais qui, après un échec professionnel cuisant (un projet de nettoyage des océans qui a échoué) et la mort de sa mère, se retrouve profondément endettée et se déteste.

Pour s'en sortir, elle doit se rendre à Lisbonne afin de vendre l'appartement de sa mère, décédée un an plus tôt. À l'aéroport, elle croise Jean, un ancien camarade de lycée excentrique et quelque peu envahissant.

Ce voyage et cette rencontre inattendue vont la confronter à son passé et à ses troubles existentiels, alors qu'elle essaie de se reconstruire.

Avec : Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual, Marthe Keller...