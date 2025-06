"L'avocat" avec Benoît Magimel, Gilbert Melki et Aïssa Maïga rediffusé sur T18 jeudi 12 juin 2025 (vidéo)

Jeudi 12 juin 2025 à 20:45, T18 vous proposera de voir ou de revoir "L'avocat", un film de Cédric Anger sorti en 2011 au cinéma avec Benoît Magimel, Gilbert Melki et Aïssa Maïga.

L'histoire en quelques lignes...

Léo Demarsan (Benoît Magimel) est un jeune avocat brillant spécialisé en droit pénal fraîchement intégré dans un cabinet d'affaires. Il se retrouve rapidement confronté à la réalité des pratiques douteuses de certains de ses clients.

Lorsqu'un client influent l'entraîne dans des activités illégales et mafieuses, Léo se retrouve piégé dans une spirale de danger et de violence. Il est alors contraint de collaborer, contre son gré, avec l'administration des douanes, et doit faire un choix difficile : trahir son client pour sauver sa propre vie.

Avec Aïssa Maïga dans le rôle d’Ève, la femme de Léo et Éric Caravaca en inspecteur des douanes, ce polar réaliste s’inspire des films noirs américains tout en ancrant l’histoire dans un contexte français contemporain.