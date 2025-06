"La forêt silencieuse" à revoir sur Arte vendredi 13 juin 2025 (vidéo)

Une jeune géologue analyse les sols d’une forêt de Bavière et déterre les terrifiants secrets de la communauté locale. S’inspirant de faits réels, un thriller glaçant qui rappelle les heures sombres de l’effondrement du IIIe Reich à revoir sur Arte vendredi 13 juin 2025 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Bavière, 1999. Brillante géologue, Anja retourne, à la faveur d’un stage dans les Eaux et Forêts, dans le Haut-Palatinat où, enfant, elle passait ses vacances et où son père a disparu vingt ans plus tôt au cours d’une randonnée.

Lors de ses relevés méthodiques des sols de la forêt, la jeune femme est alertée par des anomalies et la présence étrange d'une variété de plantes, qui l’incitent à poursuivre ses investigations, en dépit de la désapprobation de la communauté locale.

Alors qu’elle explore et analyse des strates de plus en plus profondes, l’inavouable passé des habitants resurgit, révélant de terrifiants secrets.

Crimes impunis

Dans les pas de son héroïne, bonnet vissé sur la tête et fine expertise forestière en bandoulière, ce thriller glaçant entrelace deux enquêtes : celle sur les circonstances de la mort de son père et une autre, obscure, qui déroule un fil dont l’intrépide Anja ignore jusqu’où il la conduira.

Dans une atmosphère qui flirte avec le fantastique et qu’amplifie la musique, entre brumes nocturnes, territoires hantés et névrose collective, l’actrice Saralisa Volm, qui signe ici son premier long métrage, plonge dans la fin de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne pour déterrer un pan sombre, et encore largement occulté, de la mémoire de son pays.

En écho au titre, le film, adapté d’un roman, dénonce ainsi avec force l’omerta autour de crimes restés impunis lors de l’effondrement du IIIe Reich.

"Certains secrets doivent rester enfouis. C’est aussi une façon d’expier…" Formidablement portée par Henriette Confurius, dans le rôle de l’opiniâtre géologue au regard bleu polaire et à la détermination de fer, une quête en apnée de la vérité.