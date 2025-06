"La chute", le film sur les derniers jours d'Hitler rediffusé sur T18 dimanche 15 juin 2025 (vidéo)

"La chute", le film allemand d'Oliver Hirschbiegel qui évoque les événements et circonstances liés à la mort d'Adolf Hitler et à ses derniers jours durant la bataille de Berlin en avril 1945, sera rediffusé sur T18 dimanche 15 juin 2025 à 20:50.

L'histoire en quelques lignes...

En novembre 1942, Traudl Humps, Munichoise de 22 ans se fait engager comme secrétaire d'Hitler, dans son quartier-général, la « Wolfsschanze » (« la Tanière du Loup »), en Prusse-Orientale. À cette époque, même si l'Allemagne a commencé à subir des revers, ses troupes occupent encore la majeure partie de l'Europe.

En avril 1945, deux ans et demi plus tard, à Berlin, le Troisième Reich est à l'agonie, sur le front de l'Ouest comme sur le front de l'Est, les Alliés envahissent le territoire allemand, Berlin est assiégée par les Soviétiques et Hitler s'est réfugié dans le Führerbunker.

Le film met en lumière la paranoïa croissante d'Hitler, ses accès de rage et son refus obstiné d'admettre la défaite, allant jusqu'à ordonner des actions suicidaires et inutiles à ses troupes. Il s'accroche à des espoirs illusoires de victoire, même lorsque Berlin est en ruines.

On assiste à l'agonie du Troisième Reich, avec les derniers fidèles du Führer luttant pour maintenir une semblance d'ordre ou cherchant désespérément à fuir. Les scènes dans le bunker montrent le chaos, la panique et la résignation des officiers et des civils.