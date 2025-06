Le film "Camping 3" de Fabien Onteniente à revoir sur TF1 dimanche 22 juin 2025 (vidéo)

Dimanche 22 juin 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans Ciné Dimanche le film "Camping 3" de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Antoine Duléry, Claude Brasseur et Mylène Demongeot.

L'histoire en quelques lignes...

On retrouve dans ce 3ème opus Patrick Chirac (Franck Dubosc) et ses amis fidèles, Jacky et Laurette Pic, ainsi que Gatineau, fraîchement divorcé, au célèbre Camping des Flots Bleus.

Cette année, Patrick décide de tenter le covoiturage pour ses vacances. Il s'attend à voyager avec une certaine Vanessa, mais se retrouve finalement avec trois jeunes hommes originaires de Dijon : Robert (le séducteur), Benji (le beau gosse) et José (le grande gueule).

Arrivés au camping, Patrick est contraint de partager sa tente avec ces trois jeunes, créant des situations cocasses et souvent chaotiques.

Le film explore les chocs des générations et les différences de mode de vie entre les habitués du camping et ces nouveaux venus, le tout dans l'ambiance caractéristique des Flots Bleus, avec ses clichés et son humour potache.