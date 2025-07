Inédit "Maria rêve" avec Karine Viard diffusé sur France 3 lundi 21 juillet 2025 (vidéo)

Lundi 21 juillet 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Maria rêve", un film réalisé par Lauriane Escaffre et Yvo Muller avec Karine Viard, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Maria (Karin Viard) travaille comme femme de ménage dans une prestigieuse École des Beaux-Arts à Paris. Sa vie est plutôt routinière et solitaire, rythmée par son travail et son quotidien peu exaltant.

Un jour, Maria est intriguée par les cours qu'elle observe en nettoyant les salles. Elle se découvre une passion inattendue pour l'art et le dessin, un domaine qui lui était jusqu'alors complètement étranger. Poussée par une curiosité grandissante et une envie de s'épanouir, elle décide, sur un coup de tête, de s'inscrire incognito comme élève à l'école, se faisant passer pour une étudiante plus jeune et sans lien avec son travail de femme de ménage.

Cette double vie va la plonger dans une série de situations cocasses et touchantes. Elle doit jongler entre ses responsabilités de femme de ménage, qui la confrontent à ses collègues et à sa réalité sociale, et ses cours d'art où elle tente de s'intégrer parmi des étudiants bien plus jeunes et issus de milieux différents.

Au fur et à mesure, Maria va s'épanouir grâce à l'art, découvrir de nouvelles facettes d'elle-même et se lier d'amitié avec d'autres étudiants et même avec un professeur (Grégory Gadebois), qui est attiré par sa sincérité et son originalité.

Le film explore les thèmes de la deuxième chance, de la poursuite de ses rêves, quel que soit son âge ou son milieu social, et de la beauté de l'art comme moyen de transformation personnelle.

"Maria Rêve" est une comédie dramatique pleine de tendresse et d'humour, qui célèbre l'audace de sortir de sa zone de confort et de croire en ses propres capacités.