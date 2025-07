"La fée" avec Dominique Abel et Fiona Gordon à revoir sur France 4 jeudi 31 juillet 2025

Jeudi 31 juillet 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "La fée", un film franco-belge sorti en 2011, réalisé par et mettant en vedette Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire se déroule autour de Dom, un veilleur de nuit dans un petit hôtel au Havre. Une nuit, une femme pieds nus nommée Fiona arrive à l'hôtel sans bagages. Elle prétend être une fée et accorde trois vœux à Dom. Initialement sceptique, Dom utilise ses deux premiers vœux pour obtenir un scooter, puis pour une réserve d'essence à vie.

Cependant, après que ces deux vœux aient été exaucés, Fiona disparaît mystérieusement. Dom, qui est tombé amoureux de l'énigmatique Fiona, se lance à sa recherche. Sa quête le mène à une aventure bizarre et souvent comique, où il découvre que Fiona pourrait se trouver dans un hôpital psychiatrique.

Le film suit leur relation étrange et attachante alors qu'ils naviguent dans un monde non conventionnel, rencontrant divers personnages excentriques et situations loufoques, souvent teintées de comédie physique et de décors imaginatifs.

"La Fée" est salué pour son mélange unique d'humour, de tendresse et d'inventivité visuelle, rappelant les classiques du cinéma muet.