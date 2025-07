"Belle et Sébastien : nouvelle génération" à voir sur M6 jeudi 31 juillet 2025 (vidéo)

À ne pas manquer sur M6 jeudi 31 juillet 2025 à 21:10, la diffusion du film "Belle et Sébastien : nouvelle génération" de Pierre Corré inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes…

Sébastien, un jeune citadin de 10 ans passionné de skateboard, est contraint de passer ses vacances d'été à la montagne, dans les Hautes-Pyrénées, chez sa grand-mère et sa tante.

Loin de l'enthousiasme, il doit donner un coup de main à la bergerie, une tâche qui ne l'enchante guère. Mais sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il rencontre Belle, une imposante chienne de montagne maltraitée par son maître.

Ému par le sort de Belle et doté d'un fort sens de la justice, Sébastien va tout faire pour la protéger et l'aider. Cette rencontre va l'entraîner dans l'été le plus fou et le plus aventureux de sa vie, alors qu'il se lie d'amitié avec Belle et tente de la sauver des injustices.

Le film transpose l'histoire dans un contexte contemporain, abordant des thèmes comme l'écologie et l'environnement montagnard, tout en conservant l'esprit d'amitié et d'aventure qui a fait le succès de l'œuvre originale.

Avec : Robinson Mensah-Rouanet (Sébastien), Michèle Laroque (Corinne), Alice David (Noémie), Caroline Anglade (Cécile), Syrus Shahidi (Gas), Aurélien Recoing (Yves), Lou Lambrecht (Salomé) et Noa Faure-Duval (Lucas).