Le film "Juillet Août' de Diastème rediffusé sur T18 jeudi 31 juillet 2025 (vidéo)

Jeudi 31 juillet 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Juillet Août', un film réalisé par Diastème, sorti en 2016, qui suit le parcours de deux sœurs qui passent leurs vacances d'été dans des lieux contrastés.

L'histoire en quelques lignes...

Laura, la plus jeune, est forcée de passer le mois de juillet avec son père (interprété par Patrick Chesnais) dans une station balnéaire animée. Elle est à un âge où l'ennui et les premières découvertes amoureuses se mêlent.

Joséphine, l'aînée, passe le mois d'août avec sa mère (interprétée par Pascale Arbillot) et le nouveau compagnon de celle-ci, dans une maison isolée à la campagne. Joséphine est plus réservée et vit une période de transition, confrontée aux dilemmes de l'adolescence et aux secrets de famille.

Le film explore les thèmes du passage à l'âge adulte, des relations familiales complexes, des premiers amours, et de la découverte de soi, le tout sur fond de paysages estivaux. Les deux sœurs, bien que séparées géographiquement, vivent des expériences parallèles qui les amènent à mieux se comprendre elles-mêmes et leur entourage.

"Juillet Août" est un film introspectif et sensible sur les émotions et les bouleversements de l'adolescence.