Inédit, le film "Mes frères et moi" diffusé sur France 4 samedi 2 août 2025 (vidéo)

Inédit en clair, France 4 diffusera samedi 2 août 2025 à 21:00 "Mes frères et moi", un film tendre et vibrant sur l’adolescence, la fraternité et les rêves qui bousculent le quotidien, réalisé par Yohan Manca.

L'histoire en quelques lignes... L'été s'annonce compliqué pour Nour, entre les petits trafics et les mésaventures de ses aînés, la maladie de sa mère qui pèse sur l'ambiance familiale, et les travaux d'intérêt général qu'il doit effectuer pour une incivilité mineure. C'est en repeignant un couloir de son collège qu'il fait une rencontre inattendue : Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d'été dans l'établissement. Malgré les réticences et les moqueries de ses frères, Nour, qui a déjà un goût secret pour la musique classique (il écoute Pavarotti en cachette), découvre une passion pour le chant lyrique. Cette rencontre avec Sarah et la découverte de l'opéra lui ouvrent de nouveaux horizons, bien loin du quotidien difficile et des perspectives limitées de son quartier. Le film explore comment cette passion peut devenir une échappatoire et une opportunité d'émancipation pour Nour, tout en abordant les liens complexes et souvent tendus mais profondément solides qui unissent cette fratrie. Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemia, Dali Benssalah, Sofian Khammes, Moncef Farfar, Luc Schwarz, Olivier Loustau, Olga Milshtein, Loretta Fajeau-Leffray... Ce film est déconseillé aux moins de 10 ans.

