"The Grand Budapest Hotel" à revoir sur Arte dimanche 3 août 2025

Dimanche 3 août 2025 à 21:00, Arte rediffusera "The Grand Budapest Hotel" de Wes Anderson, une comédie dramatique racontée sous la forme d'une poupée russe, avec plusieurs récits imbriqués.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire principale se déroule dans la République fictive de Zubrowka, au cours des années 1930. Elle suit les aventures de Gustave, le légendaire concierge du somptueux Grand Budapest Hotel, et de son jeune lobby boy et ami, Zero Moustafa.

Le récit commence lorsque l'un des riches et vieilles clientes de Gustave, Madame D., décède et lui lègue un tableau de la Renaissance d'une valeur inestimable, "Le garçon à la pomme". La famille de Madame D., menée par son fils Dmitri, furieux, accuse Gustave d'avoir assassiné leur mère.

S'ensuit une course-poursuite rocambolesque à travers les montagnes enneigées et les villes de Zubrowka, alors que Gustave et Zero tentent de s'enfuir avec le tableau, échappant aux griffes de Dmitri et de son sinistre homme de main, J.G. Jopling.

Le film, empreint du style visuel unique de Wes Anderson, alterne entre l'humour absurde, les scènes d'action rythmées et une réflexion mélancolique sur la nostalgie et la fin d'une époque. On y découvre une galerie de personnages excentriques et hauts en couleur, interprétés par un casting d'acteurs de premier plan (Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum...).

"The Grand Budapest Hotel" est une fable sur l'amitié, la loyauté, et la préservation de la beauté et de l'élégance dans un monde en plein déclin, symbolisé par l'hôtel lui-même qui subira les ravages du temps et des guerres.