Le film "Indochine" de Régis Wargnier avec Catherine Deneuve rediffusé sur France 3 lundi 4 août 2025

Lundi 4 août 2025 à 21:10, France 3 rediffusera le film "Indochine" de Régis Wargnier, sorti en 1992, une fresque romanesque qui se déroule dans l'Indochine française des années 1930 jusqu'à l'indépendance du Vietnam.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire suit Éliane Devries (Catherine Deneuve), une française qui dirige une grande plantation d'hévéas avec son père. Sa seule véritable attache est sa fille adoptive, Camille, une jeune princesse annamite.

La vie d'Éliane bascule lorsqu'elle tombe amoureuse de Jean-Baptiste, un jeune officier de marine. Mais peu de temps après, Camille s'éprend elle aussi du même homme, créant un triangle amoureux complexe et passionnel.

Sur fond de montée du nationalisme vietnamien et des premiers troubles contre la présence française, les destins des trois personnages s'entremêlent. Camille, cherchant à rejoindre l'homme qu'elle aime, quitte la plantation et découvre la misère de son peuple, ce qui la pousse à rejoindre le mouvement indépendantiste. Son parcours la transforme et fait d'elle une figure légendaire aux yeux du peuple vietnamien.

Le film explore les relations complexes entre ces personnages sur une toile de fond historique, montrant la fin de l'ère coloniale et l'émergence d'un nouveau pays. Il s'agit d'une histoire d'amour et de passion, mais aussi d'une réflexion sur l'histoire, la colonisation et la quête d'identité.