Le film "Attention au départ !" rediffusé sur M6 vendredi 8 août 2025 (vidéo)

Le film "Attention au départ !" réalisé en 2019 par Benjamin Euvrard, avec André Dussollier, Jérôme Commandeur et Jonathan Lambert sera rediffusé sur M6 vendredi 8 août 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Benjamin, quadra débordé, est chargé d’accompagner son fils et un groupe d’enfants en vacances dans les Alpes. Tous les autres parents s’étant désistés comme accompagnateurs, la seule solution est qu’Antoine, grand-père de Basile, les accompagne, contre l’avis radical de sa fille qui sait à quel point il est incompétent et inconscient pour la garde de Basile. Sur le quai de la gare, le départ du train est annoncé avec du retard. Distraits par une vieille dame, Benjamin et Antoine montent dans un autre train, et le train des enfants démarre sans prévenir, emportant ceux-ci sans surveillance.

Sans argent et avec un seul portable, Benjamin et Antoine récupèrent Maxime, un adolescent retardataire, nonchalant et rebelle. À la poursuite du premier train, ils se dirigent vers Beaune dans un second, mais rien ne fonctionne comme prévu. Le voyage se poursuit en improvisant selon les situations, en ambulance, en voiture volée ou en pédalo, et avec un passager supplémentaire qu’ils croient être le propriétaire du véhicule, et lui croyant être embarqué dans un enterrement de vie de garçon palpitant et à rebondissements.

Pendant ce temps, les enfants, livrés à eux-mêmes et totalement désinhibés, dévastent le train, poursuivis par un contrôleur sadique qui les harcèle.

Le film aborde avec humour et tendresse les thèmes de la famille, de la communication et du passage à l'âge adulte. C'est un road-movie familial qui met en avant la difficulté pour les parents de gérer leurs enfants qui grandissent et de s'adapter aux changements de la vie.

Avec : André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert.