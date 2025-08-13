recherche
Inédit, le film "Juste Ciel !" avec Valérie Bonneton diffusé sur M6 vendredi 15 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 13 août 2025
Inédit, le film "Juste Ciel !" avec Valérie Bonneton diffusé sur M6 vendredi 15 août 2025 (vidéo)

Vendredi 15 août 2025 à 21:00, M6 diffusera "Juste Ciel !", une comédie réalisée par Laurent Tirard, sortie en 2022 au cinéma et inédite en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Cinq religieuses excentriques décident de participer à une course cycliste pour sauver leur EHPAD local menacé de fermeture.

Le problème ? Elles sont nulles à vélo. Afin de remporter le prix et obtenir les fonds nécessaires, elles s'entraînent avec acharnement et doivent faire face à d'autres religieuses, plus expérimentées, également en lice pour la victoire.

Le film mise sur l'humour, principalement basé sur les chutes à vélo et les personnalités hautes en couleur des religieuses, pour faire rire le public.

Avec : Valérie Bonneton (Mère Véronique), Camille Chamoux (Sœur Augustine), Claire Nadeau (Sœur Bernadette), Guilaine Londez (Sœur Béatrice), Louise Malek (Stagiaire Gwendoline), Sidse Babett Knudsen (Mère Joséphine),  Francois Morel (Monsieur Pierre) et Jean-Michel Lahmi (Père Abbé).
