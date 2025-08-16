Le film "Paris, Texas" avec Nastassja Kinski rediffusé sur Arte lundi 18 août 2025

Lundi 18 août 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Paris, Texas", un film dans lequel un homme et un enfant errent dans le désert à la recherche d'une femme perdue. Une poignante histoire d'Amérique, palmée à Cannes.

L'histoire en quelques lignes...

Après quatre années d'errance et d'absence, un homme, Travis Henderson (Harry Dean Stanton), réapparaît au milieu du désert texan. Muet et amnésique, il est retrouvé par son frère Walt (Dean Stockwell), qui l'avait cru mort et a pris en charge son fils de sept ans, Hunter.

Progressivement, Travis se souvient de son passé et de son identité. Il s'efforce de renouer avec son fils, qui le voit comme un étranger. Une fois la confiance regagnée, Travis et Hunter partent en quête de Jane (Nastassja Kinski), la mère de l'enfant, qui a disparu en même temps que Travis.

Leur voyage les mène à Houston, où Travis retrouve Jane, qui travaille désormais dans un peep show. La scène de leurs retrouvailles, à travers une glace sans tain, est l'un des moments les plus marquants du cinéma. Travis se confie à Jane, à la troisième personne, racontant l'histoire de leur amour, de ses démons et de sa jalousie qui les ont séparés.

Après cette confession bouleversante, Travis parvient à réunir Jane et Hunter, permettant à la mère et à son fils de se retrouver.