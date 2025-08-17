recherche
Le film "Peter's Friends" de Kenneth Branagh à revoir sur France 5 mardi 19 août 2025

dimanche 17 août 2025
Le film "Peter's Friends" de Kenneth Branagh à revoir sur France 5 mardi 19 août 2025

Mardi 19 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera "Peter's Friends", une comédie dramatique britannique réalisée par Kenneth Branagh et sortie en 1992 au cinéma.

Le film se déroule sur un week-end du Nouvel An, dix ans après que six amis d'université, qui faisaient partie d'une troupe de théâtre, se sont perdus de vue. Peter, qui a récemment hérité du manoir de son père, les invite tous à se retrouver dans sa propriété.

Chacun arrive avec ses propres problèmes et déceptions. On retrouve : Peter, le riche héritier, qui semble désemparé. Roger et Mary, un couple marié qui a récemment traversé une tragédie. Andrew, un écrivain à succès qui vit un mariage difficile avec une actrice américaine. Sarah, une femme malheureuse dans son couple, et Maggie, une femme célibataire qui espère secrètement une relation avec Peter.

Au fil du week-end, les anciens amis, qui s'étaient éloignés, confrontent leurs secrets, leurs frustrations et leurs échecs. Les dialogues, souvent vifs et drôles, laissent peu à peu place à des révélations plus graves et touchantes. Le film navigue entre l'humour, les quiproquos et une mélancolie douce-amère, révélant les blessures de chacun.

La tension monte jusqu'au moment de vérité où Peter révèle la véritable raison de cette réunion : il est séropositif. Cette annonce bouleverse les amis, qui se mettent de côté leurs propres problèmes pour se rassembler et le soutenir.

Le film se termine sur une note d'espoir et de solidarité, soulignant la force de l'amitié face à l'adversité.

