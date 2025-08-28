recherche
Cinéma

Le film "Pris de court" avec Virginie Efira rediffusé sur France 4 samedi 30 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 28 août 2025
Le film "Pris de court" avec Virginie Efira rediffusé sur France 4 samedi 30 août 2025 (vidéo)

Samedi 30 août 2025 à 21:10, France 4 rediffusera le film "Pris de court" d'Emmanuelle Cuau, sorti en 2017, un thriller familial qui met en scène Nathalie (Virginie Efira), une joaillière récemment veuve.

L'histoire en quelques lignes...

Nathalie arrive à Paris avec ses deux fils pour un nouveau départ et un nouvel emploi. Cependant, dès le premier jour, elle apprend que le poste qui lui était promis a été annulé. Pour protéger ses enfants et ne pas les inquiéter, elle décide de leur cacher la vérité.

Cette dissimulation enclenche une spirale de mensonges et de mauvaises décisions. Alors que Nathalie tente de trouver une solution et se retrouve à accepter un travail précaire, son fils aîné, de son côté, s'implique dans une affaire de trafic en rendant de "petits services" à des trafiquants de drogue.

L'intrigue s'intensifie et se transforme en véritable thriller, où la famille se retrouve prise au piège d'un engrenage dangereux, avec des conséquences imprévisibles.

Le film explore les thèmes de la précarité, du mensonge pour protéger ceux qu'on aime, et des conséquences dramatiques qui peuvent découler d'une situation de perte d'emploi.
Cinéma
Suivez nous...

